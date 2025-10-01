Амнистия в Казахстане завершена – кого выпустили на свободу

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 1 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал об амнистии в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, амнистия практически завершена.

"Вышли на свободу не только те, кто находился под стражей. Амнистия была распространена и на тех лиц, которые находились в орбите уголовного преследования за совершение проступков, преступлений небольшой тяжести и средней тяжести без материального ущерба", – объяснил Адилов.

Более полную информацию о количестве амнистированных и преступлениях, за которые они несли наказание, он пообещал предоставить позже через пресс-службу ведомства.

Также представитель МВД заверил, что пробационный контроль за амнистированными будет осуществляться в обязательном порядке.

В июне 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии.