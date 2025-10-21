#АЭС в Казахстане
Общество

Медицинский туризм хотят легализовать в Казахстане

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 19:38 Фото: akorda.kz
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 21 октября 2025 года рассказал, почему в законодательство страны вводят новое понятие "медицинский туризм", передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что в Казахстан для лечения приезжают в основном жители соседних стран. Но, по его словам, отмечается в последнее время также тенденция, когда приезжают из дальнего зарубежья, в том числе из европейских стран. И новый термин "медицинский туризм", подчеркнул вице-министр, вводится для того, чтобы урегулировать все эти процедуры.

В первую очередь это направлено на привлечение иностранных пациентов для лечения в организациях здравоохранения Казахстана. На сегодня уже достаточно большое количество иностранцев приезжают лечиться в Казахстан. В частности, для получения высокотехнологической медицинской помощи или качественной медпомощи, которая по сравнению с европейскими странами стоит дешевле", – добавил он.

Отмечается, что в рамках нового термина Минздравом будут выработаны правила: какие клиники, кого и с какими диагнозами принимают, куда они могут обращаться, а также их права и права наших клиник.

Ранее Тимур Султангазиев рассказал, что изменится в сфере трансплантации органов.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
