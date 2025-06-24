#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
519.26
602.13
6.62
Общество

Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 17:10 Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК 24 июня 2025 года рассказал, что изменится в части получения медицинского образования в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что каждый год выделяется 2700 грантов. При этом акиматы на местах могут дополнительно выдавать при необходимости свои гранты.

"В целом политика Минздрава направлена в первую очередь на повышение стоимости образовательных грантов и ограничение количества платного приема. Это нужно для того, чтобы был индивидуальный подход в обучении каждого студента, будущего медика, чтобы было качественное усвоение необходимого образовательного материала, достаточно времени и возможности для получения практических навыков в клинических базах", – сообщил вице-министр.

Ранее в Минздраве сообщали, что по состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения Казахстана, включая все ведомственные учреждения, трудится порядка 275 тыс. медицинских работников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Замена удостоверения личности по-новому: пошаговое видео для казахстанцев
Общество
19:47, Сегодня
Замена удостоверения личности по-новому: пошаговое видео для казахстанцев
АО "Жасыл даму" потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге
Общество
18:33, Сегодня
АО "Жасыл даму" потратило на суды с производителями и импортерами 65 млн тенге
Слово может как примирить, так и посеять рознь: президент о силе СМИ
Общество
18:08, Сегодня
Слово может как примирить, так и посеять рознь: президент о силе СМИ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: