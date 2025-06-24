Платное обучение в медвузах хотят сократить в Минздраве Казахстана

Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в СЦК 24 июня 2025 года рассказал, что изменится в части получения медицинского образования в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев отметил, что каждый год выделяется 2700 грантов. При этом акиматы на местах могут дополнительно выдавать при необходимости свои гранты.

"В целом политика Минздрава направлена в первую очередь на повышение стоимости образовательных грантов и ограничение количества платного приема. Это нужно для того, чтобы был индивидуальный подход в обучении каждого студента, будущего медика, чтобы было качественное усвоение необходимого образовательного материала, достаточно времени и возможности для получения практических навыков в клинических базах", – сообщил вице-министр.

Ранее в Минздраве сообщали, что по состоянию на 1 января 2025 года в системе здравоохранения Казахстана, включая все ведомственные учреждения, трудится порядка 275 тыс. медицинских работников.