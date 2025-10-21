#АЭС в Казахстане
Общество

Операции по трансплантации станут дешевле в Казахстане

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, операция, операционная, медицинские инструменты, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 17:51 Фото: pexels
Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев в кулуарах Мажилиса 21 октября 2025 года рассказал, что изменится в сфере трансплантации органов, передает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Султангазиев внес в Мажилис законопроект по вопросам здравоохранения. По его словам, нормы документа позволят улучшить качество жизни пациентов, страдающих неизлечимыми заболеваниями, а также обеспечат доступность трансплантационных материалов для пациентов, нуждающихся в замене органов или тканей.

Позже в кулуарах он сообщил журналистам, что в части трансплантации органов вместо генетического анализа будет проверяться родство.

"Это при прижизненной трансплантации. То есть, если есть брат и сестра, или мать и ребенок, то есть прямое родство, то не будет необходимости генетически подтверждать это: отправлять в лабораторию, ждать результаты анализов. Здесь в рамках имеющегося законодательства ускоряется процесс, определения и разрешения на проведение трансплантации", – пояснил спикер.

По его словам, операции по трансплантации станут дешевле на сумму определения генетической связи.

"Она будет быстрее, потому что теперь нет необходимости ждать данного анализа. Не везде этот анализ проводится, по-моему, четыре-пять организаций по Казахстану. То есть это достаточно долго и дорого", – пояснил вице-министр.

14 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане разрешат трансплантацию органов и тканей между генетически неблизкими людьми.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
