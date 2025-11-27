250 тысяч детей перевели на "удаленку" в Казахстане

Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев 27 ноября 2025 года в кулуарах Сената рассказал об эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на дистанционный формат переведены более 11 тысяч классов в 13 регионах страны.

"Всего в 903 школах ушли на "удаленку" порядка 250 тысяч детей. Со вчерашнего дня есть небольшая динамика", – сказал Султангазиев.

Журналисты также поинтересовались у вице-министра, часто ли ОРВИ переходит в осложненную форму заболевания.

"ОРВИ и грипп могут перейти в осложнения, очень опасное осложнение самого гриппа, он может осложниться в первую очередь пневмонией, особенно у детей маленького возраста до 5 лет. В этой связи родителям необходимо постоянно контролировать ситуацию, при необходимости приглашать медработников", – отметил Султангазиев.

Ранее мы писали, что 132 школы перевели на дистанционный формат в Казахстане из-за всплеска ОРВИ и гриппа.