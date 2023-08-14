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Карагандинец сходил в гости и украл 3 млн тенге

Карагандинец сходил в гости и украл 3 млн тенге Фото: Zakon.kz
Уголовным делом завершилось знакомство между 38-летней жительницей Караганды и мужчиной, которого она пригласила к себе в гости, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ДП Карагандинской области 14 августа сообщила, что в региональном центре задержали подозреваемого в краже. По версии следствия, мужчина прибрал к рукам более 3 млн тенге, когда заглянул погостить к случайной знакомой.

Преступление произошло еще в январе. 38-летняя жительница Караганды рассказала полицейским, что познакомилась с молодым мужчиной и пригласила его в гости. Но после его визита горожанка обнаружила пропажу денег и украшений.

Женщина пыталась самостоятельно найти подозрительного гостя, но ее поиски были безрезультатны. Наконец, спустя несколько месяцев полиция задержала подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что продал украденное.

"По факту кражи ведется досудебное расследование по ст. 188 УК РК (кража), подозреваемый водворен в ИВС. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям", – говорится в сообщении ДП.

Ранее сотрудники птицефабрики в Карагандинской области украли 6 тысяч яиц.

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