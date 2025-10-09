#АЭС в Казахстане
Архив новостей
Общество

Житель Кокшетау ложно обвинил подругу в ножевом ранении, и теперь его самого ждет суд

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 19:38 Фото: pxhere
Житель Кокшетау стал фигурантом уголовного дела после того, как изменил собственные показания во время судебного разбирательства, сообщает Zakon.kz.

Как отметила 9 октября пресс-служба полиции Акмолинской области, мужчина ранее заявил, что знакомая умышленно ранила его ножом, однако в суде изменил версию и сказал, что получил ранение случайно – "сам наткнулся на нож, отбирая его у подсудимой".

Перед допросом судья разъяснил потерпевшему права и предупредил об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Несмотря на это, мужчина изменил ранее данные сведения.

В результате Кокшетауский городской суд вынес частное постановление, после чего в отношении мужчины начато досудебное расследование по статье 420 Уголовного кодекса Казахстана ("Заведомо ложные показания").

Полиция напомнила, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, и призвала граждан быть честными на стадии следствия и суда.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В Кызылорде школьник напал с ножом на сверстника и тяжело его ранил.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
