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Сенат прекратил полномочия члена ЦИК Анастасии Щегорцовой

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 7 ноября 2024 года на пленарном заседании палаты проголосовали за прекращение полномочий и освобождение от должности члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анастасии Щегорцовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев заявил, что закончился срок полномочий назначенного Сенатом члена ЦИК Щегорцовой Анастасии.

"Мы должны принять постановление об освобождении от должности. Выражаем благодарность за деятельность в качестве члена Центральной избирательной комиссии Анастасии Геннадьевне и желаем успехов в предстоящей деятельности", – озвучил он. 

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил двух членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана и назначил новых. 

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