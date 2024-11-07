Сенат прекратил полномочия члена ЦИК Анастасии Щегорцовой

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Депутаты Сената 7 ноября 2024 года на пленарном заседании палаты проголосовали за прекращение полномочий и освобождение от должности члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Анастасии Щегорцовой, передает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: