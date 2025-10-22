#АЭС в Казахстане
Общество

15-летняя казахстанка родила от 71-летнего родственника: стало известно о шокирующем бездействии

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева рассказала некоторые детали скандальной истории в Туркестанской области – 15-летняя родила от 71-летнего родственника, сообщает Zakon.kz.

Закиева сообщила, что делом занимаются Министерство внутренних дел и прокуратура области.

Подросток родила в январе 2025 года. А заявление по этому факту от ее мамы поступило лишь в октябре.

"При этом, когда девочка родила в Астане, больница сообщила в полицию города, Департамент полиции Астаны зарегистрировал факт в КУИ (книга учета информации. – Прим. ред.) и передал по территориальности в Туркестанскую область. Однако отдел полиции Келесского района области списал его в номенклатурное дело. По данному факту МВД и прокуратура области проводят проверку", – сообщила детский омбудсмен.

21 октября 2025 года сообщалось, что в одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. По данным СМИ, пенсионер приходится своей жертве дядей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
