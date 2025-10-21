#АЭС в Казахстане
Происшествия

Школьница родила от 71-летнего соседа в Туркестанской области

Беременность, живот беременной, беременная, беременные, рождаемость , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 11:49 Фото: unsplash
В одном из сел Келесского района Туркестанской области 15-летняя девушка родила от 71-летнего соседа. Об этом инциденте стало известно из социальных сетей. В пресс-службе областной полиции уточнили, что идет следствие, сообщает Zakon.kz.

По данным новостного паблика CMN, о беременности родные узнали только на седьмом месяце беременности. В феврале 2025 года школьница уже родила.

Также известно, что теперь местные жители требуют мужчину покинуть место проживания.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Туркестанской области.

В ведомстве 21 октября 2025 года рассказали, что жительница Келесского района обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери.

"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Теперь проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.

Уже по результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

"Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Туркестанской области

17 октября Атырауский областной суд вынес пожизненный приговор казахстанцу, который изнасиловал и убил семилетнюю девочку.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Последние
Популярные
