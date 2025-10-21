Школьница родила от 71-летнего соседа в Туркестанской области
По данным новостного паблика CMN, о беременности родные узнали только на седьмом месяце беременности. В феврале 2025 года школьница уже родила.
Также известно, что теперь местные жители требуют мужчину покинуть место проживания.
Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Туркестанской области.
В ведомстве 21 октября 2025 года рассказали, что жительница Келесского района обратилась в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери.
"Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Туркестанской области
Теперь проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств.
Уже по результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.
"Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба ДП Туркестанской области
