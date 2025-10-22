#АЭС в Казахстане
Общество

Прошлые переводы казахстанцев проверять не будут

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 13:02 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, что переводы физических лиц за 2022-2023 годы проверять не станут, однако будут направлять извещения о необходимости подать декларацию, передает Zakon.kz.

Журналисты уточнили, будут ли проверять переводы казахстанцев, как это делали ранее с блогерами.

"Если физические лица получают доход, приобретают крупные объекты и не декларируют это, мы будем направлять извещение о необходимости подать декларацию. Это не проверка. Данный процесс останется как опция и касается только зарегистрированных налогоплательщиков – представителей малого и микробизнеса", – отметил спикер.

Журналисты уточнили, распространяются ли меры "жизнь с чистого листа" на физических лиц, ведь за ними сохраняется камеральный контроль – отслеживание свыше 100 переводов на сумму более миллиона тенге.

"Сейчас мы прорабатываем механизм, связанный с переводами. Но, как вы понимаете, переводы занимают значительную долю в общем объеме платежей, хотя не должны проходить как платежи. Это не проверка. Если уполномоченные органы и банки будут передавать нам данные, мы, естественно, в личном кабинете или извещениях направим уведомление, что такие данные получены. Однако речь идет о будущем периоде. Например, в 2026 году мы увидим, что за первое полугодие были осуществлены переводы – это не означает, что мы останавливаем их. Их просто необходимо будет задекларировать. Периоды 2022-2023 годов поднимать не будем", – рассказал Ержан Биржанов.

Также Биржанов рассказал, что с 1 января малый и микробизнес начнут работу без налоговых проверок за прошлые годы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
