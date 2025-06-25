Мониторинг мобильных переводов казахстанцев: поправки вступят в силу в сентябре 2025 года

Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 25 июня 2025 года высказался о мониторинге мобильных переводов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что сегодня депутатами Мажилиса поддержаны поправки в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие".

"Приказ, который предусматривает третий критерий – по сумме, тоже готов, он должен был быть принят после принятия сегодняшнего законопроекта. Закон принят, он должен в течение 60-ти дней вступить в действие, и, соответственно, мы нормативный документ примем и уже будем работать. В сентябре заработает", – заявил Ержан Биржанов.

Он же рассказал, какие переводы попадут под мониторинг налоговиков.

"Если мать дочке, отцу, брату пересылает, то никаких вопросов нет. Если даже это будет 1 млн, 2 млн, здесь никаких вопросов нет. Здесь еще раз говорю – все три критерия, условия должны сработать одновременно: первое – 100 разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже 10 человек, тогда вы под этот критерий уже не попадаете. Второе – если 100 лиц в течение трех месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третий – эта сумма, она должна превышать 1 млн тенге", – пояснил вице-министр.

6 января 2025 года сообщалось, что контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности.

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