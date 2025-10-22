#АЭС в Казахстане

Экономика и бизнес

Минфин: Декларирование может уйти в небытие в ближайшие пять лет

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 15:52 Фото: freepik
Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах Мажилиса 22 октября 2025 года рассказал, что через несколько лет необходимость заполнять налоговые декларации может исчезнуть, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, представители бизнеса жалуются на то, что после изменений в Налоговом кодексе им придется держать в штате бухгалтеров.

"В Налоговом кодексе мы предусмотрели режим без заполнения декларации. То есть если мы получаем данные об оборотах по контрольно-кассовым аппаратам или другим источникам, то будем предоставлять сервис по автоматическому заполнению декларации. В перспективе, в ближайшие пять лет, само декларирование может уйти в прошлое, поскольку сейчас система становится все более прозрачной: мы видим оплаты, указанных получателей, доходы и данные, поступающие от других органов", – озвучил Биржанов.

Он отметил, что предстоит большая работа, чтобы само декларирование могло уйти в небытие. Первый шаг – внедрение режима презаполнения, который уже предусмотрен в кодексе.

Ранее вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал, что с 1 января 2026 года малый и микробизнес начнут работу без налоговых проверок за прошлые годы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
