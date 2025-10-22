Глава Минэнерго озвучил стоимость строительства Карачаганакского ГПЗ

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, сколько времени и средств может потребоваться для строительства Карачаганакского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), передает корреспондент Zakon.kz.

Аккенженов отметил, что сейчас ведется обсуждение вопроса по строительству завода.

"Это же газ, который идет попутно, – строительство его стоит от 2,5 млрд долларов. Почему? Потому что этот газ еще нужно переработать, подготовить – в нем очень большое содержание серы и других примесей, это идет жирный газ и для отделения фракций С1, С2 и С3 и С4 необходим большой производственный комплекс. Он стоит больших денег. Поэтому я говорю, что это ошибочное мнение, что газ, который идет из-под земли, он как бы бесплатный газ", – добавил министр.

По его словам, на строительство завода потребуется минимум 2,5-4 года. Отмечается, что это будет большой производственный комплекс – целый город.

Днем ранее, 21 октября, Аккенженов рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) отразились на объемах добычи нефти.