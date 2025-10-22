#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.56
625.65
6.62
События

Оренбургский завод возобновил прием газа с Карачаганака

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:24 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) восстанавливает прием газа с месторождения Карачаганак, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что ОГПЗ постепенно начал прием газа с месторождения Карачаганак, идет постепенный выход на плановый уровень.

"Сегодня ночью начался прием казахстанского газа в объеме 200 тысяч часовых. В настоящее время идет восстановление прокачки газа и производства нефти. Этот процесс будет проходить поэтапно – восстановить все за один день невозможно", – озвучил он.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) отразились на объемах добычи нефти.

До этого сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.

Позже Министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Глава Минэнерго озвучил стоимость строительства Карачаганакского ГПЗ
14:37, Сегодня
Глава Минэнерго озвучил стоимость строительства Карачаганакского ГПЗ
Аккенженов рассказал, как атаки дронов на ОГПЗ повлияли на добычу нефти и газа
12:14, 21 октября 2025
Аккенженов рассказал, как атаки дронов на ОГПЗ повлияли на добычу нефти и газа
Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА
14:07, 19 октября 2025
Российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: