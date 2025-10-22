Оренбургский завод возобновил прием газа с Карачаганака

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 22 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, что Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) восстанавливает прием газа с месторождения Карачаганак, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр отметил, что ОГПЗ постепенно начал прием газа с месторождения Карачаганак, идет постепенный выход на плановый уровень.

"Сегодня ночью начался прием казахстанского газа в объеме 200 тысяч часовых. В настоящее время идет восстановление прокачки газа и производства нефти. Этот процесс будет проходить поэтапно – восстановить все за один день невозможно", – озвучил он.

Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) отразились на объемах добычи нефти.

До этого сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.

Позже Министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).