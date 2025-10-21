Аккенженов рассказал, как атаки дронов на ОГПЗ повлияли на добычу нефти и газа

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 21 октября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) отразились на объемах добычи нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, на сегодняшний момент ограничения – от 8,5 до 9 тысяч тонн это пожитки углеводородом.

"Существуют ограничения. Надеемся, что в ближайшее время в течение трех дней эти ограничения снимутся и будет восстановлена добыча на Карагачанаке. (...) 9 тыс. тонн это все таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт. Плюс на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из Российской Федерации, поэтому определенное экономическое влияние есть", – рассказал Ерлан Аккенженов.

Он также отметил, что помимо Оренбургского газоперерабатывающего завода альтернатив на сегодняшний день нет.

"Порядка 9 млрд кубометров в год нашего карачаганакского газа перерабатывается там. Если речь идет о строительстве Карачаганакского ГПЗ, то на данный момент эта работа ведется с иностранными партнерами. Принято решение, что "КазМунайГаз" будет реализовывать проект собственными силами. Сейчас идут работы по согласованию параметров подключения ГПЗ, которое будет строить "КазМунайГаз", с имеющейся инфраструктурой Карачаганакского проекта", – сообщил министр.

По его словам, текущая ситуация никак не повлияет на внутренний рынок.

"Распространялась информация, что атаки беспилотников повлияют на поставки газа в Казахстан. Официально заявляю, что это не так. У нас есть все инструменты, предусмотрены дополнительные поставки газа, которые не повлияют на работу объектов отопления в предстоящий отопительный сезон", – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ведет ли Казахстан переговоры с Украиной по этим вопросам, он пояснил, что министерство энергетики этим не занимается, поскольку это не входит в его компетенцию. По его словам, такие вопросы находятся в ведении соответствующих внешнеполитических ведомств.

Ранее сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.

Позже министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).