#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.12
627.02
6.65
Экономика и бизнес

Аккенженов рассказал, как атаки дронов на ОГПЗ повлияли на добычу нефти и газа

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2025 12:14 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 21 октября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал, как атаки беспилотников на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) отразились на объемах добычи нефти, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, на сегодняшний момент ограничения – от 8,5 до 9 тысяч тонн это пожитки углеводородом.

"Существуют ограничения. Надеемся, что в ближайшее время в течение трех дней эти ограничения снимутся и будет восстановлена добыча на Карагачанаке. (...) 9 тыс. тонн это все таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт. Плюс на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из Российской Федерации, поэтому определенное экономическое влияние есть", – рассказал Ерлан Аккенженов.

Он также отметил, что помимо Оренбургского газоперерабатывающего завода альтернатив на сегодняшний день нет.

"Порядка 9 млрд кубометров в год нашего карачаганакского газа перерабатывается там. Если речь идет о строительстве Карачаганакского ГПЗ, то на данный момент эта работа ведется с иностранными партнерами. Принято решение, что "КазМунайГаз" будет реализовывать проект собственными силами. Сейчас идут работы по согласованию параметров подключения ГПЗ, которое будет строить "КазМунайГаз", с имеющейся инфраструктурой Карачаганакского проекта", – сообщил министр.

По его словам, текущая ситуация никак не повлияет на внутренний рынок.

"Распространялась информация, что атаки беспилотников повлияют на поставки газа в Казахстан. Официально заявляю, что это не так. У нас есть все инструменты, предусмотрены дополнительные поставки газа, которые не повлияют на работу объектов отопления в предстоящий отопительный сезон", – подчеркнул Ерлан Аккенженов.

Отвечая на вопрос журналистов о том, ведет ли Казахстан переговоры с Украиной по этим вопросам, он пояснил, что министерство энергетики этим не занимается, поскольку это не входит в его компетенцию. По его словам, такие вопросы находятся в ведении соответствующих внешнеполитических ведомств.

Ранее сообщалось, что российский завод временно не принимает газ с Карачаганакского месторождения после атаки БПЛА.

Позже министерство энергетики Казахстана отреагировало на слухи о возможных перебоях с газом в Астане и других областях в связи с инцидентом, приведшим к временной приостановке приема сырья на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстан нарастил добычу нефти и газа: планы на год почти выполнены
10:51, 14 октября 2025
Казахстан нарастил добычу нефти и газа: планы на год почти выполнены
Есть ли риски дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
12:14, 27 августа 2025
Есть ли риски дефицита топлива в Казахстане, рассказал глава Минэнерго
Что повлияло на снижение уровня добычи нефти в Казахстане
15:57, 17 декабря 2024
Что повлияло на снижение уровня добычи нефти в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: