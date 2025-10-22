#АЭС в Казахстане
Общество

В Алматы вернется тепло до +24°С, в Астане морозно, а в Шымкенте почти летняя погода: прогноз на три дня

Алматы, осень в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:40 Фото: pexels
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили обновленный прогноз на три дня по трем мегаполисам. Из него следует, что в Алматы вернется тепло до +24°С, в Астане будет морозно, а в Шымкенте ожидается почти летняя погода, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +12+14°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +13+15°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +12+14°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +19+21°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +20+22°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +22+24°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 23 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +26+28°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 14:40
Первый снег, мороз и тепло +28°С: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в конце октября

Ранее синоптики рассказали о погоде в Казахстане на ближайшие три дня. Из прогноза следует, что с 23 по 25 октября 2025 года особых изменений по температурным показателям не будет. Лишь на западе страны пройдут сильные дожди. Подробнее – по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
