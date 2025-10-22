Погода в Казахстане на 23-25 октября: обновленные данные от синоптиков

Жителям Казахстана рассказали о прогнозе погоде на ближайшие три дня. Так, с 23 по 25 октября 2025 года особых изменений по температурным показателям не будет. Лишь на западе страны пройдут сильные дожди, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу метеорологов, погоду на большей части территории Казахстана будет определять отрог антициклона, где практически в большинстве районов страны сохраняется ясная, теплая, без осадков погода.

"Лишь на западе, северо-западе страны под влиянием ложбины циклона пройдут дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по территории республики прогнозируют усиление ветра. В ночные и утренние часы на западе, севере и востоке страны – туманы.

"Значительных изменений температурного фона не прогнозируется", – сказано в заключительной части обращения синоптиков.

Стоит отметить, что на 22 октября 2025 года штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах.