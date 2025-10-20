#АЭС в Казахстане
Общество

Первый снег, мороз и тепло +28°С: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в конце октября

желтый лист, снег, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 19:34 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили консультативный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на конец октября 2025 года. Из него следует, что жителей столицы ждут первый снег и морозы, а алматинцев и шымкентцев – дожди и тепло до +28°С, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +9+11°С.
  • 25 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +10+12°С.
  • 26 октября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +7+9°C.
  • 27 октября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем дождь. Ветер юго-западный 9-14 м/с, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +7+9°C.
  • 28-29 октября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, мокрый снег) днем дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°C, днем +9+11°C.
  • 30-31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°C, днем +6+8°C.

Алматы

  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
  • 25 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +23+25°C.
  • 26-27 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +6+8°C, днем +21+23°С.
  • 28 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°C, днем +20+22°С.
  • 29-31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.

Шымкент

  • 24 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +26+28°С.
  • 25 октября: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +22+24°С.
  • 26 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +21+23°С.
  • 27-28 октября: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +23+25°С.
  • 29-31 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С.

Подробнее о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на 21, 22 и 23 октября 2025 года можете узнать здесь.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
