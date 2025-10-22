Урожай под управлением ИИ: цифровая революция в агросекторе Акмолинской области

Акмолинская область превращается в лабораторию будущего для аграрной отрасли Казахстана. Сегодня здесь уже действуют 49 "умных" ферм – 28 в растениеводстве и 21 в животноводстве.

А более трех миллионов гектаров, то есть свыше половины всех сельхозугодий региона, оцифрованы, передает Zakon.kz.

Важно отметить, что все эти процессы не ограничиваются картографией. Теперь на смену традиционным методам приходят интеллектуальные технологии, способные анализировать и прогнозировать урожайность.

По данным управления цифровизации области, новые инструменты объединяют паспорта полей и границы участков, агрохимические анализы за последние три года, журналы полевых работ и телематические данные с техники. На основе этих сведений обучаются модели искусственного интеллекта, которые не только прогнозируют урожайность, но и оптимизируют внесение удобрений, выявляют стресс растений по спутниковым снимкам и снижают затраты фермеров.

Фото: пресс–служба акимата Акмолинской области

Каждое хозяйство, участвующее в пилоте, получит доступ к платформе с интерактивными картами и аналитикой по каждому полю. Участникам предоставляется обучение, техническая поддержка и доступ к лучшим цифровым практикам. После завершения пилотного проекта предприятия сохраняют права на свои данные, получают сертификаты и бесплатное обслуживание.

В числе участников – четыре крупных хозяйства региона с площадями от 5 до 20 тысяч гектаров, обладающие многолетними накопленными данными. Среди них – местное ТОО. Руководитель предприятия Денис Швайбович рассказал о первых результатах.

"Мы передали данные, которые уже анализировали, и когда искусственный интеллект подтвердил наши выводы и указал на конкретные ошибки – например, несоблюдение сроков сева или ротации культур – сразу стало ясно, что система действительно эффективна. Такие рекомендации позволяют повысить урожайность до пяти процентов. Сегодня не хватает молодых агрономов, и технологии ИИ могут стать реальной поддержкой. Возможно, в будущем даже айтишник сможет управлять процессами на основе рекомендаций системы". Руководитель Денис Швайбович

По словам заместителя руководителя КГУ "Smart Aqmola" управления цифровизации и архивов Асылбека Байборанова, цифровизация в агропромышленном комплексе региона сегодня находится на новом уровне.

"Мы активно занимаемся цифровизацией в сфере АПК. Совместно с управлением сельского хозяйства внедряем инструменты, которые позволяют в режиме реального времени отслеживать ход полевых работ, как весенних, так и осенних. Мы получаем аналитические данные и видим, кто, где и сколько сеет. Если раньше управление имело информацию только на уровне районов, то теперь мы можем наблюдать процессы вплоть до отдельных ТОО и крестьянских хозяйств, включая данные о посевах и культурах. Это дает возможность ежедневно мониторить ситуацию на местах. Кроме того, мы внедрили формат еженедельных скрамов с отраслевыми управлениями – обсуждаем, какие процессы можно оптимизировать, какие технологии внедрить и как использовать возможности искусственного интеллекта на практике". заместитель руководителя КГУ "Smart Aqmola" управления цифровизации и архивов Асылбек Байборанов

Акмолинская область из года в год подтверждает статус одной из главных житниц страны. Сельское хозяйство – ключевая сфера, и потому внедрение цифровых решений напрямую влияет на экономику региона и благосостояние жителей.

"От нашего совместного успеха зависит благосостояние граждан нашей области. Цифровизация процессов, точное земледелие, автоматизация – все это позволит повысить эффективность, снизить издержки и укрепить конкурентоспособность. Государственная помощь, льготное кредитование, субсидирование и другие меры поддержки фермеры будут получать одним кликом", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

К слову, в этом году аграрии Акмолинской области достигли исторического рубежа – собрано 7,5 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем последних лет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев высоко оценил внедрение технологий искусственного интеллекта в агропромышленный комплекс региона во время своего визита в область.

Уже сегодня в регионе более 120 сельхозпредприятий успешно применяют инновационные решения.

"Мы уже на протяжении восьми лет занимаемся оцифровкой всех своих производственных процессов и на сегодняшний день добились хороших успехов. Процесс цифровизации должен быть увеличен с использованием искусственного интеллекта, и я думаю, что в ближайшее время все эти данные будут им легко обрабатываться. На основании решений ИИ мы будем получать конкретные инструкции по каждому процессу", – сказал Денис Швайбович.

Директор известного на всю страну предприятия Иван Сауэр уверен, что цифровизация откроет новую страницу в истории сельского хозяйства.

"Я двумя руками за цифровизацию и искусственный интеллект. Эти технологии на многие вещи открывают глаза. Когда мы поймем реальную картину в сельском хозяйстве – наши дела сразу пойдут в гору. Цифровизация продвинет нас по многим направлениям. Мы себе даже не представляем, как искусственный интеллект может все перевернуть". Иван Сауэр

Цифровизация аграрного сектора Акмолинской области получила высокую оценку со стороны депутатов Мажилиса, посетивших регион накануне. Сегодня технологии искусственного интеллекта становятся важной частью производственных процессов, а цифровые решения позволяют аграриям точнее планировать, эффективнее использовать ресурсы и укреплять экспортный потенциал.