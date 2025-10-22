#АЭС в Казахстане
Общество

Угроза эпидемии и вред здоровью: опасные скотомогильники выявили в Алматинской области

опасные скотомогильники выявили в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 18:17 Фото: pixabay
46 скотомогильников долго использовали без обязательных экологических разрешений с нарушением порядка захоронения животных, что могло не просто повлиять на состояние почвы и грунтовых вод, но и угрожает эпидемией, сообщает Zakon.kz.

Природоохранной прокуратурой Алматинской области установлены системные нарушения санитарно-экологического законодательства при использовании эпизоотических объектов повышенной опасности.

Как уточняется, в регионе 46 специальных мест долговременного захоронения трупов сельхозживотных длительное время использовали без обязательных экологических разрешений, без соответствующего мониторинга состояния почвы и грунтовых вод, а также с нарушением порядка захоронения животных.

"Отсутствие надлежащего контроля и разрешительной документации несет риски загрязнения окружающей среды, эпидемии среди диких и домашних животных, а также может привести к негативным последствиям для здоровья населения", – уточнили в прокуратуре региона.

Отмечается, что эти скотомогильники находятся на балансе местных исполнительных органов и областной ветеринарной станции. В итоге к административной ответственности были привлечены должностные лица акиматов Раймбекского, Кегенского и Уйгурского районов, а также руководство областной ветстанции.

Согласно данным ведомства, выявленные нарушения в данное время устраняют.

Ранее сообщалось, что жители туркестанских аулов Карабулак и Колкент устали от зловония скотомогильника.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
