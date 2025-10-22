Угроза эпидемии и вред здоровью: опасные скотомогильники выявили в Алматинской области
Природоохранной прокуратурой Алматинской области установлены системные нарушения санитарно-экологического законодательства при использовании эпизоотических объектов повышенной опасности.
Как уточняется, в регионе 46 специальных мест долговременного захоронения трупов сельхозживотных длительное время использовали без обязательных экологических разрешений, без соответствующего мониторинга состояния почвы и грунтовых вод, а также с нарушением порядка захоронения животных.
"Отсутствие надлежащего контроля и разрешительной документации несет риски загрязнения окружающей среды, эпидемии среди диких и домашних животных, а также может привести к негативным последствиям для здоровья населения", – уточнили в прокуратуре региона.
Отмечается, что эти скотомогильники находятся на балансе местных исполнительных органов и областной ветеринарной станции. В итоге к административной ответственности были привлечены должностные лица акиматов Раймбекского, Кегенского и Уйгурского районов, а также руководство областной ветстанции.
Согласно данным ведомства, выявленные нарушения в данное время устраняют.
Ранее сообщалось, что жители туркестанских аулов Карабулак и Колкент устали от зловония скотомогильника.