Жители Туркестанской области уже не могут дышать тухлым запахом останков животных

Жители туркестанских аулов Карабулак и Колкент устали от зловония скотомогильника, сообщает Zakon.kz.

Скотомогильник появился два года назад, передает "КТК". Ежедневно туда выбрасывают отходы по меньшей мере от тысячи голов крупного и мелкого скота. Люди задыхаются от удушливого запаха и все свои болезни связывают именно с вредным объектом.

Со слов сельчан, они лишены чистого сельского воздуха. В жару насекомые размножаются со скоростью света, а в ветреные дни зловоние доходит даже до самых отдаленных аулов.

Расстояние от полигона до ближайших домов – меньше двух км. Рядом с отходами приходится пасти домашних животных, потому что другого пастбища в округе просто нет. Жители много раз обращались в районный и даже областной акимат с требованием перенести скотомогильник, но ответа до сих пор не последовало.

"Вот стоит башня с водой. Туда могут просочиться и кровь, и отходы. Потом эту воду пьют люди. А мы думаем, откуда все болезни, вирусы. В акимате на нас все равно. Мы требуем одного: закрыть это место", – говорит житель Сайрамского района Гульмурат Раимкулов.

Перенести полигон, где ежедневно утилизируют останки сотен голов животных, в акимате говорят, не так-то просто. В самом Сайрамском районе подходящей земли нет. Определили участок на границе с Байдибекским.

"Уже подготовлено 800 га земли, из них 500 га уже изъяты в пользу государства. Но там нужно провести воду, свет, газ и построить забор по стандарту. Если все это будет готово, мы со своей стороны уже подготовили список ферм и боен, их выведем туда", – прокомментировал аким Карабулакского сельского округа Камильжан Абдилахатов.

По плану, на участке в 800 га разместят не только новый полигон, но и все бойни и откормочные площадки Сайрамского района. Тогда проблема должна решиться окончательно. Но когда именно проект будет реализован, пока неизвестно.

Тем временем жители Актюбинской области просят избавить их от сайгаков.