Миллиарды кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища: названа причина

6,32 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища. Об этом сегодня, 23 октября 2025 года, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Причина – экологические цели.

"В этом году в рамках природоохранных попусков из Шульбинского водохранилища Восточно-Казахстанской области по реке Ертис было сброшено порядка 6,32 млрд кубометров воды. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе Ертисской бассейновой инспекции по итогам девяти месяцев 2025 года. В общей сложности в рамках природоохранных попусков было залито порядка 305 тыс. га земель в Павлодарской области. Это на 27,5 тыс. га больше, чем в прошлом году". Пресс-служба МВРИ РК

Фото: пресс-служба МВРИ РК

По данным ведомства, в текущем году специалистами Ертисской бассейновой инспекции было проведено 58 проверок на предмет соблюдения водного законодательства, наложено 52 штрафа на общую сумму 25 млн тенге.

В рамках дорожной карты по санации рек и озер на 2025-2027 годы в области Абай завершена очистка участков рек Киндикты и Кокпекты общей протяженностью 15 км.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

"Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия, а также защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Кроме того, сбросы воды позволяют заливать луга и природные пастбища, что обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию сельского хозяйства", – сообщил руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

22 октября 2025 года стало известно, что на территории Ертисского бассейна будут снесены 13 объектов, самовольно построенных на водоохранных зонах и полосах.