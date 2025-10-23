#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
538.53
623.94
6.59
Общество

Миллиарды кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища: названа причина

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 09:15 Фото: primeminister.kz
6,32 млрд кубометров воды сброшено из Шульбинского водохранилища. Об этом сегодня, 23 октября 2025 года, рассказали в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Причина – экологические цели.

"В этом году в рамках природоохранных попусков из Шульбинского водохранилища Восточно-Казахстанской области по реке Ертис было сброшено порядка 6,32 млрд кубометров воды. Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заслушал отчет о работе Ертисской бассейновой инспекции по итогам девяти месяцев 2025 года. В общей сложности в рамках природоохранных попусков было залито порядка 305 тыс. га земель в Павлодарской области. Это на 27,5 тыс. га больше, чем в прошлом году".Пресс-служба МВРИ РК

Фото: пресс-служба МВРИ РК

По данным ведомства, в текущем году специалистами Ертисской бассейновой инспекции было проведено 58 проверок на предмет соблюдения водного законодательства, наложено 52 штрафа на общую сумму 25 млн тенге.

В рамках дорожной карты по санации рек и озер на 2025-2027 годы в области Абай завершена очистка участков рек Киндикты и Кокпекты общей протяженностью 15 км.

Фото: пресс-служба МВРИ РК

"Природоохранные попуски осуществляются ежегодно для поддержания экосистем и биоразнообразия, а также защиты водных объектов от загрязнения и истощения. Кроме того, сбросы воды позволяют заливать луга и природные пастбища, что обеспечивает животноводство кормовой базой и способствует развитию сельского хозяйства", – сообщил руководитель Ертисской бассейновой инспекции Медет Жадигерулы.

22 октября 2025 года стало известно, что на территории Ертисского бассейна будут снесены 13 объектов, самовольно построенных на водоохранных зонах и полосах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета
09:58, Сегодня
Счета по оплате за воду: утверждена новая методика расчета
Почему Россия отправила в Казахстан миллиарды кубометров воды
10:00, 05 августа 2025
Почему Россия отправила в Казахстан миллиарды кубометров воды
Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
12:34, 05 апреля 2025
Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: