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События

Почему Россия отправила в Казахстан миллиарды кубометров воды

солнце, закат, река Жайык, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 10:00 Фото: пресс-служба МВРИ РК
В Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана сегодня, 5 августа 2025 года, рассказали, почему из России поступили миллиарды кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

По данным приграничного гидропоста "Январцево", за первые шесть месяцев текущего года по реке Жайык из России в Казахстан поступило более 6,43 млрд кубометров воды.

В ведомстве отметили, что до 80% стока трансграничной реки Жайык формируется на территории РФ. В нашей стране река впадает в Каспийское море на территории Атырауской области.

"Распределение вод реки регламентировано протоколом о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов, координации водохозяйственной деятельности в бассейне реки Жайык от 20 июня 1996 года. В документе помесячно расписаны объемы воды, направляемые российской стороной в Казахстан", – сообщила руководитель Управления водного сотрудничества с Китаем и Россией Министерства водных ресурсов и ирригации РК Нагима Ажигулова.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2025 года в Казахстан из Китая поступило 4,6 млрд кубометров воды по реке Ертис и 5,6 млрд кубометров воды по реке Иле..

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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