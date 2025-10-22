13 объектов снесут на территории Ертисского бассейна: названа причина

На территории Ертисского бассейна будут снесены 13 объектов, самовольно построенных на водоохранных зонах и полосах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 октября 2025 года заявили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК:

"Ертисская бассейновая водная инспекция Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации в рамках государственного контроля привлекла к административной ответственности шесть субъектов за незаконное строительство. В результате решением суда первой инстанции к сносу подлежат 13 сооружений, из которых 8 – в области Абай, 4 – в Восточно-Казахстанской области, 1 – в Павлодарской области".

Кроме того, на нарушителей были наложены штрафы на 9 338 501 тенге.

"Специалисты Ертисской бассейновой водной инспекции продолжают системную работу по выявлению и пресечению нарушений в области охраны и использования водного фонда. Новые функции в области государственного контроля, введенные в новом Водном кодексе, позволяют инспекторам оперативно реагировать на обращения граждан и информацию о нарушениях водного законодательства", – сообщил руководитель Ертисской бассейновой водной инспекции Медет Жадигерулы.

20 октября 2025 года стало известно, что в Казахстане обновили правила выдачи разрешения на специальное водопользование.