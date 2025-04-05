Миллиарды кубометров воды пришли в Казахстан из Узбекистана

Узбекистан направил в Казахстан по реке Сырдарья на 1,7 млрд кубометров больше воды, чем прогнозировалось. Об этом заявили в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) РК, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства напомнили, что на XII заседании Совместной рабочей группы по углублению двустороннего водного сотрудничества глава МВРИ РК Нуржан Нуржигитов и министр водного хозяйства Узбекистана Шавкат Хамраев договорились, что с октября 2024 года по октябрь 2025 года в Казахстан направят более 16 млрд кубометров воды.

"С 1 октября прошлого года по 1 апреля этого года в Шардаринское водохранилище Туркестанской области поступило более 12,6 млрд кубометров воды. Это на 1,7 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось изначально. В Северное Аральское море направили около 1,8 млрд кубометров воды, это на 120 млн кубометров больше, чем прогнозировалось ранее. По межгосударственному каналу "Достык" в Казахстан прибыло 490 млн кубометров воды", – уточнили в пресс-службе министерства.

Выступая на третей пленарной сессии Самаркандского международного климатического форума, Нуржан Нуржигитов отметил, что эта вода будет использована для обеспечения аграриев южных областей в поливной период.

"Водная дипломатия и международное сотрудничество – одни из ключевых направлений работы нашего министерства. Распределение и управление трансграничными водами, обмен опытом и совместное внедрение передовых технологий играют важную роль в обеспечении водной безопасности всей Центральной Азии", – подчеркнул министр.

Фото: Telegram/QR_Su_resurstari_ministrligi

Он отметил важность адаптации к климатическим изменениям, внедрения новых подходов к управлению водными ресурсами, а также укрепления регионального сотрудничества для совместного предотвращения водного дефицита.

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