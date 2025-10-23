#АЭС в Казахстане
Общество

Апельсины, лимоны, гранат планирует собрать казахстанец в собственном цитрусовом саду

Зеленый базар, рынок, продукты питания, фрукты, фруктовый отдел, цены на фрукты, стоимость фруктов , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 04:14 Фото: Zakon.kz
70-летний житель из села Акыртобе Жамбылской Абдымутал Халматов в этом году планирует получить две тонны лимонов, сообщает Zakon.kz.

Сельчанин вышел на пенсию семь лет назад, а теперь выращивает апельсины, лимоны, гранат и субтропический инжир. К концу года также поспеют бананы и апельсины. Ухаживать за деревьями помогают несколько рабочих, передает "Седьмой канал".

"Я часто смотрел видеоролики о выращивании лимонов в интернете. Мне было интересно, поэтому решил попробовать и высадил несколько деревьев. Лимоны принялись, собираю урожай. Это новое направление и опыт для меня. Интерес к растениеводству мне прививали с детства", – рассказал о своем увлечении Абдымутал Халматов.

Помимо выращивания цитрусовых, пенсионер занимается животноводством. Содержит 70 лошадей и 50 кроликов.

А нумизмат из Атырауской области собрал в своем доме коллекцию мировых валют.

Фото Алия Абди
Алия Абди
