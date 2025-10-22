Находку гигантского размера раскопал казахстанец

Интересную находку обнаружил житель села Арыкбалык Александр Колесниченко в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как предполагает сам мужчина, это может быть зуб мамонта. Своей огромной находкой он поделился с редакцией районной газеты "Айыртауские зори".

Судя по закадровым эмоциям мужчины, он не новичок в археологии. Однако недавняя находка вызвала у него волну искреннего удивления.

По всей видимости, артефакт передадут профессионалам местного музея-заповедника "Ботай". Им в свою очередь предстоит провести экспертизу, определить точный возраст и происхождение останков.

