Общество

Находку гигантского размера раскопал казахстанец

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 08:55 Фото: Zakon.kz
Интересную находку обнаружил житель села Арыкбалык Александр Колесниченко в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Как предполагает сам мужчина, это может быть зуб мамонта. Своей огромной находкой он поделился с редакцией районной газеты "Айыртауские зори".

Судя по закадровым эмоциям мужчины, он не новичок в археологии. Однако недавняя находка вызвала у него волну искреннего удивления.

По всей видимости, артефакт передадут профессионалам местного музея-заповедника "Ботай". Им в свою очередь предстоит провести экспертизу, определить точный возраст и происхождение останков.

А в Павлодарской области получила известность история социального проекта.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку
02:15, 20 ноября 2024
02:15, 20 ноября 2024
Коммунальщики Великобритании обнаружили интересную находку
Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане
08:40, 12 октября 2025
08:40, 12 октября 2025
Уникальные находки древней эпохи обнаружили в Казахстане
Казахстанец три месяца выхаживал раненого лебедя
17:20, 29 марта 2023
17:20, 29 марта 2023
Казахстанец три месяца выхаживал раненого лебедя
