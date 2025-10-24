Прогрессивный ИПН затронет менее 1% казахстанцев

Заместитель руководителя Управления налоговой методологии Департамента методологии КГД Айгуль Аббасова на брифинге 24 октября 2025 года высказалась о прогрессивной шкале индивидуального подоходного налога (ИПН), передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова отметила, что ИПН затрагивает всех физлиц, потому что они его уплачивают со своих полученных доходов.

"В текущем Налоговом кодексе предусмотрена единая ставка ИПН в 10%, она является одной из самых низких ставок в мире. С 2026 года у нас предусматривается прогрессивная шкала ставок ИПН: чем выше доход, тем выше ставка применяется. Предусмотрено, что наиболее богатые слои населения будут платить в бюджет больше налогов, чем люди люди, получающие не высокие доходы", – добавила она.

По предварительным данным, шкала начинается с 36 миллионов тенге в год, или порядка 3 миллионов тенге в месяц. До этого предела физлица должны будут уплачивать налог по ставке 10%. Все, что превышает 36 млн тенге, будет подлежать обложению по ставке 15%.

"По предварительным подсчетам Агентства по статистике, таких людей у нас не очень много, менее 1% в Казахстане. Поэтому больших поступлений за счет этого индивидуального подоходного налога не ожидается. Но все же тут будет присутствовать какая-то справедливость налогообложения: как и во всех развитых странах, странах ОЭСР, там применяется эта прогрессивная шкала ставок – чем выше доход, тем выше налог человек уплачивает", – резюмировала Айгуль Аббасова.

