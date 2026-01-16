#Казахстан в сравнении
Общество

Что грозит казахстанцам за незаконное уменьшение размера ИПН

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 13:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель руководителя Управления налоговой методологии КГД МФ РК Айгуль Аббасова на брифинге 16 января 2026 года рассказала, кто может воспользоваться правом уменьшить размер индивидуального подоходного налога (ИПН), передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова привела пример, когда можно применить базовый вычет.

"Например, человек получает заработную плату в размере 300 тыс. тенге. Он приносит заявление в бухгалтерию, и вот эти 300 тыс. тенге ему уменьшают на сумму 129 750 тенге, и ИПН будет рассчитываться не с суммы 300 тыс. тенге, а уже за минусом этой суммы – это порядка 170 тыс. тенге у него будет облагаемый доход, из которого исчисляется ИПН", – пояснила она.

Плюс в том, что никакие справки и никакие подтверждающие документы для этого человеку собирать не нужно – достаточно будет предоставить в бухгалтерию по месту работы заявление о применении базового налогового вычета, и к нему он автоматически будет применяться.

"Если человек работает в нескольких местах, то он может применить этот базовый вычет только по одному месту работы. Если он работает в нескольких местах, он не может на каждом месте работы применять этот вычет. Если он будет применять в нескольких местах, это будет неправомерно, и если это выявят, то ему придется доплачивать по итогам года ту сумму, которую он недоплатил", – подчеркнула Аббасова.

Вся ответственность за правомерность использования данного вычета ложится на физлицо.

Ранее Айгуль Аббасова напомнила, что в новом Налоговом кодексе предусмотрен базовый вычет в размере 30 МРП.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
