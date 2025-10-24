Как фермеры могут снизить сумму ИПН, рассказали в КГД

Заместитель руководителя Управления налоговой методологии Департамента методологии КГД Айгуль Аббасова на брифинге 24 октября 2025 года рассказала про особенности налогообложения физлиц, занятых в фермерском хозяйстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова отметила, что для крестьянских и фермерских хозяйств, которые применяют общеустановленный порядок налогообложения, которые являются сельхозтоваропроизводителями, предусмотрена прогрессивная шкала ставок ИПН: до 1 млрд тенге – 10%, свыше 1 млрд тенге – 15%.

"Если он производит какую-то продукцию и продает ее, то он может воспользоваться льготой – уменьшить начисленную сумму ИПН на 70%. Эта льгота и сейчас существует, но в 2026 году она также сохранена", – добавила спикер.

Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены можно прочитать здесь.