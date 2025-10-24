#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
538.11
623.51
6.61
Общество

Как фермеры могут снизить сумму ИПН, рассказали в КГД

Фрукты, консервы, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, продуктовый, минимаркет, социально значимые продукты, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 12:51 Фото: freepik
Заместитель руководителя Управления налоговой методологии Департамента методологии КГД Айгуль Аббасова на брифинге 24 октября 2025 года рассказала про особенности налогообложения физлиц, занятых в фермерском хозяйстве, передает корреспондент Zakon.kz.

Айгуль Аббасова отметила, что для крестьянских и фермерских хозяйств, которые применяют общеустановленный порядок налогообложения, которые являются сельхозтоваропроизводителями, предусмотрена прогрессивная шкала ставок ИПН: до 1 млрд тенге – 10%, свыше 1 млрд тенге – 15%.

"Если он производит какую-то продукцию и продает ее, то он может воспользоваться льготой – уменьшить начисленную сумму ИПН на 70%. Эта льгота и сейчас существует, но в 2026 году она также сохранена", – добавила спикер.

Какие ставки по ИПН установлены в новом Налоговом кодексе, а также какие новшества предусмотрены можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Президент о влиянии ковида и санкций на Казахстан: Мы своевременно приняли необходимые меры
13:02, Сегодня
Президент о влиянии ковида и санкций на Казахстан: Мы своевременно приняли необходимые меры
Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане
12:12, Сегодня
Условия уплаты налога при продаже жилья пересмотрели в Казахстане
Может ли другое физлицо сдать за человека декларацию об активах и обязательствах, рассказали в КГД
16:12, 13 февраля 2024
Может ли другое физлицо сдать за человека декларацию об активах и обязательствах, рассказали в КГД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: