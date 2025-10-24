#АЭС в Казахстане
Общество

Автобус снес остановку в Алматы: стало известно о состоянии женщины и 10-летней девочки

автобус, ДТП, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2025 16:29 Фото: Zakon.kz
Днем 24 октября 2025 года в Алматы пассажирский автобус снес остановку и наехал на пешехода. Это произошло в районе барахолки. Всего пострадали два человека, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Управления общественного здравоохранения города на запрос корреспондента рассказали о самочувствии пострадавших.

Женщина и девочка были госпитализированы.

Так, 38-летнюю пострадавшую доставили в приемное отделение городской клинической больницы №4.

"Пациентка поступила в тяжелом состоянии с сочетанной травмой. После осмотра дежурными специалистами – реаниматологом, травматологом и нейрохирургом – госпитализирована в отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии".Пресс-служба УОЗ Алматы

На данный момент проводится лечение в соответствии с клиническими протоколами.

Ее состояние остается тяжелым.

"Проводится комплексная терапия и динамическое наблюдение специалистов", – добавили врачи.

Что касается 10-летней девочки, то ее отвезли в Центр детской неотложной медицинской помощи.

"В приемном отделении провели все необходимые инструментальные обследования. После осмотра врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение. В госпитализации она не нуждалась".Пресс-служба УОЗ Алматы

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы уточнили, что авария произошла 24 октября в 12:35. Водитель общественного транспорта не справился с управлением.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
