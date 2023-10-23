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Водитель автобуса снес пешехода, светофор и газовую трубу в Алматы

Водитель автобуса снес пешехода, светофор и газовую трубу в Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 23 октября днем произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, водитель автобуса маршрута № 100 не справился с управлением.

"Водитель 1963 года рождения, управлял автобусом марки Foton, следуя по улице Халиуллина в западном направлении на пересечении с улицей Татибекова не справился с управлением. Автобус снес бордюр, после металлическое ограждение, газовую трубу и светофор", – говорится в сообщении. 

В результате  ДТП пострадала пешеход, 1964 года рождения. Ее доставили в больницу.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

18 октября автобус протаранил стену дома в Туркестане. В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы, им оказали медицинскую помощь. Хозяева дома не пострадали. 

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