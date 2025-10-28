Автоматизированный учет тепловой энергии повсеместно введут в Казахстане
Фото: unsplash
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о планах по внедрению автоматизированного учета тепловой энергии, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, такой учет будет введен повсеместно.
"Объекты теплоснабжения и крупные потребители уже оснащены, однако ключевой разрыв – в магистральных и распределительных тепловых сетях. Заявленная потребность по 52 субъектам – ориентировочно более 30 тыс. "умных" приборов учета тепловой энергии", – сказал Аккенженов.
Он подчеркнул, что, согласно международной практике, в результате комплексного учета экономия тепловой энергии достигает до 15%.
"Также предусмотрено создание отраслевого центра информационной безопасности и оператора инфокоммуникационной инфраструктуры в сфере топливно-энергетического комплекса. Отраслевой центр информационной безопасности будет формировать отраслевые требования с акцентом на защиту АСУТП (автоматизированной системы управления технологическим процессом), координировать работу оперативных центров информационной безопасности", – добавил министр.
