Китайские и арабские компании могут зайти на казахстанский энергетический рынок

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о проведении аукциона по строительству парогазовых установок, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, установки будут построены в Астане и Шымкенте, тендеры будут проведены в декабре 2025 года.

"Следует отметить, что данный механизм успешно апробирован и позволил в 2022 и 2024 годах определить инвесторов, которые на сегодня приступили к реализации восьми проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью порядка 2,5 ГВт", – сказал Аккенженов.

Кроме того, как отметил министр, сейчас активно прорабатываются крупномасштабные проекты в рамках межправительственных соглашений с участием стратегических инвесторов из Китая, Европы и арабских стран – суммарной мощностью порядка 3,8 ГВт, а также 1,1 ГВт систем накопления энергии.

Ранее мы писали, что в казахстанское энергоснабжение планируется ввести 4 млн "умных" приборов.