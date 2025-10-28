#АЭС в Казахстане
Общество

Китайские и арабские компании могут зайти на казахстанский энергетический рынок

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:12 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства сообщил о проведении аукциона по строительству парогазовых установок, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, установки будут построены в Астане и Шымкенте, тендеры будут проведены в декабре 2025 года.

"Следует отметить, что данный механизм успешно апробирован и позволил в 2022 и 2024 годах определить инвесторов, которые на сегодня приступили к реализации восьми проектов по строительству парогазовых установок суммарной мощностью порядка 2,5 ГВт", – сказал Аккенженов.

Кроме того, как отметил министр, сейчас активно прорабатываются крупномасштабные проекты в рамках межправительственных соглашений с участием стратегических инвесторов из Китая, Европы и арабских стран – суммарной мощностью порядка 3,8 ГВт, а также 1,1 ГВт систем накопления энергии.

Профицит электроэнергии к 2029 году обещает глава Минэнерго

Ранее мы писали, что в казахстанское энергоснабжение планируется ввести 4 млн "умных" приборов.

Азамат Сыздыкбаев
