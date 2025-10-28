#АЭС в Казахстане
Общество

Профицит электроэнергии к 2029 году обещает глава Минэнерго

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 09:47 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 28 октября 2025 года на заседании правительства поделился планами по реализации новых проектов для увеличения энергетических мощностей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, министерством планируется реализовать 68 проектов по вводу новых 6,6 ГВт мощностей до 2029 года.

"В 2025 году запланирован ввод более 621 МВт, из них 166 МВт традиционной и девять объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) суммарной мощностью 455 МВт. На сегодняшний день уже введено 370 МВт, из них 216 МВт ВИЭ, до конца года будет введено 251 МВт", – сказал Аккенженов.

В 2026 году планируется ввести порядка 2 600 МВт мощности, в том числе восемь объектов ВИЭ суммарной мощностью 174 МВт. В 2027 году запланирован ввод 1 500 МВт мощности, в том числе 13 объектов ВИЭ мощностью 573 МВт.

"В 2028 году планируется ввести более 2 000 МВт мощности, в том числе три объекта суммарной мощностью 245 МВт. Таким образом, уже в 2029 году ожидается покрытие всей потребности экономики в электроэнергии и обеспечение профицита в энергосистеме Казахстана, что также позволит увеличить экспортный потенциал страны", – добавил Аккенженов.

Ранее мы писали, что в казахстанское энергоснабжение планируется ввести 4 млн "умных приборов".

Азамат Сыздыкбаев
