Общество

Саткалиев назвал критерии при выборе названия первой АЭС в Казахстане

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 11:56 Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды 28 октября 2025 года рассказал, какие факторы будут учитываться при выборе названия первой атомной электростанции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Алмасадам Саткалиев отметил, что конкурс по выбору названия в завершающей стадии. Он уточнил, что от казахстанцев поступило более 28 тыс. заявок.

"Проявлен очень большой интерес. Сейчас совместно с АО "НИТ" проводится глубокая аналитическая работа в части понимания структуры заявок. Мы хотим для себя понять по регионам размещения, возрасту, раскладам, связанным с гендерными вопросами. После этого будет уже проведена сводная работа, которая должна быть завершена путем проведения окончательного заседания конкурсной комиссии, на которой уже и будет определено окончательное название станции на Балхаше", – добавил он.

По его данным, в поступивших заявках есть отсылки к истории Казахстана, географии, историческим личностям.

"Есть и моменты, связанные с технологическими решениями, так и современные, популярные названия. Ранее я говорил, что комиссия определила ряд критериев, которым должно полностью соответствовать название. Массовость – один из ключевых критериев. Помимо этого, есть и вопросы, связанные с соответствием имиджу отрасли атомной энергии, которые должны отражать и культурно-историческую ценность для казахстанского народа. Очень важно, чтобы они были благозвучные, короткие, а также звучали и на казахском, и на русском, и английском языках достаточно понятно для граждан. Все это в совокупности будет приниматься во внимание", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

1 октября 2025 года председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев рассказал, какие названия АЭС предлагают казахстанцы в рамках конкурса.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
