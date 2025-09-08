Победителей будет много – Саткалиев про конкурс названий для АЭС

Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев 8 сентября 2025 года в кулуарах правительства сообщил, какой подарок ожидает казахстанцев за выбор названия АЭС по результатам конкурса, передает корреспондент Zakon.kz.

Саткалиев считает, что победителей, возможно, будет очень много.

"Мы на рабочей группе предварительно решили, что все люди, проголосовавшие за одно название, будут считаться соавторами названия данной станции. Их имена будут опубликованы, и им будет присвоен соответствующий сертификат. Я думаю, гражданам Казахстана будет очень приятно иметь причастность, в частности, к названию станции", – дополнил он.

На вопрос журналистов о том, будет ли какой-то более ценный приз, Саткалиев ответил, что гораздо важнее быть причастным к развитию энергетики – это и станет главным призом.

Ранее Саткалиев уточнил, что до конца 2025 года будет проведено заседание комиссии для составления короткого списка названий для первой АЭС.