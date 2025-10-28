#АЭС в Казахстане
Общество

Наказание за посты про однополые отношения: депутаты поддержали норму о запрете пропаганды ЛГБТ

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 18:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Рабочая группа Мажилиса 28 октября 2025 года рассмотрела и поддержала норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии в рамках законопроекта по вопросам архивного дела, передает корреспондент Zakon.kz.

Как разъяснила в кулуарах палаты депутат Наталья Дементьева, поправка подразумевает запрет на пропаганду в социальных сетях, в кинофильмах, рекламе.

"То есть понимаете, что должен быть запрет на это. Наши дети вот так открыто в социальных сетях не должны это видеть", – сказала она.

Журналисты также поинтересовались у нее, будут ли запрещать фильм, если в нем имеют место нетрадиционные отношения.

"Я считаю, что он должен быть запрещен. Вот эти тонкости, наверное, должно разъяснить все-таки Министерство информации и культуры, но, согласно вот этой поправке, эти фильмы должны корректироваться. То есть нужно ли их в прокат отдавать, или все-таки они несут какую-то псевдоидеологию, чуждую нашим казахстанцам, понимаете?" – отметила депутат.

По поводу ответственности Дементьева сказала следующее.

"Если мы сейчас будем говорить об уголовной, наверное, это будет громко сказано. Почему? Потому что здесь возникнет вопрос об ущемлении прав, но по большому счету мы не ущемляем права. Мы заботимся о моральном и психологическом состоянии наших детей. Поэтому мы не против этих граждан, нужно четко понимать, это граждане нашего общества. Это тоже казахстанцы, которые придерживаются других нетрадиционных каких-то ценностей или отношений", – заключила она.

Ранее мы писали об итогах исследования влияния пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних граждан с участием представителей научного и экспертного сообщества.

Азамат Сыздыкбаев
