Как пропаганда ЛГБТ влияет на детей и подростков, рассказали эксперты

В Астане сегодня, 30 июля 2025 года, обсудили итоги исследования влияния пропаганды ЛГБТ на несовершеннолетних граждан с участием представителей научного и экспертного сообщества, передает корреспондент Zakon.kz.

​Данное исследование проводилось по инициативе депутатов Мажилиса Парламента РК, отраженной в решении рабочей группы по рассмотрению петиции "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в Республике Казахстан".

Работа по проведению исследования и подготовке отчета по его итогам осуществлялась при координации ОФ "Национальный фонд содействия процветанию" за счет собственных ресурсов фонда и привлеченных исследовательских организаций и экспертов.

Основные выводы исследования озвучил руководитель Фонда Сулейман Усен. По его словам, подростки, регулярно потребляющие контент с тематикой нетрадиционных сексуальных отношений, чаще испытывают чувство внутреннего замешательства, тревожность и дискомфорт в отношении собственной гендерной или сексуальной идентичности.

"Цифровое пространство оказывает серьезное влияние на формирование взглядов подростков, включая восприятие тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью. Также информационный шум, насыщенный тематикой нетрадиционных сексуальных отношений без учета возрастных и психологических особенностей аудитории, может выступать деструктивным фактором в становлении личности подростков, а символическая легитимация нетрадиционных сексуальных отношений через детские мультфильмы, книги и сериалы способна подорвать чувство стабильности и ясности у подростка", – заявил он.

Он же добавил, что большинство опрошенных сообщили, что получают сведения об ЛГБТ именно из социальных сетей – 63,7%. В то время как традиционные СМИ – газеты, телевидение и радио – остаются вторичными – 42%.

"Есть незыблемый постулат, на котором держатся все юридические системы мира, – права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого. Никто не вправе препятствовать правам других людей, реализуя именно свои права. Но принимая во внимание права сексуальных меньшинств, мы не должны закрывать глаза на многомиллионную аудиторию родителей, которые хотят расхитить детей в традиционной культурной среде, без агрессивной риторики и навязывания какого-либо поведения или образа жизни", – добавил спикер.

Эксперт считает, что необходимо принять законодательные меры по ограничению распространения информации, которая может негативно повлиять на несовершеннолетних, установить возрастные ограничения на доступ к определенным материалам СМИ, в интернете и публичных мероприятий и повысить ответственность за нарушение правила распространения информации, наносящей вред нашим детям и подросткам.

Представитель Республиканского научно-практического центра психического здоровья Наби Есимов отметил, что психологическая перегрузка подростков идеологизированным контентом, касающимся сексуальности, может спровоцировать:

повышенный уровень тревожности и неуверенности;

эмоциональную неустойчивость и подавленное настроение;

ощущение социальной изолированности при несоответствии модным идеалам;

трудности в межличностной коммуникации и самоидентификации.

Социолог, координатор проектов, Общественный фонд "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Ольга Симакова добавила, что ЛГБТ-пропаганда присутствует в информационном пространстве.

"Мы должны это признать, потому что уже каждый четвертый хочет – не хочет, часто или редко, но сталкивается с этим в своей повседневной жизни. Чем больше знают по теме, тем чаще говорят, что в обществе существует открытая и скрытая пропаганда. И в рамках нашего исследования мы решили задать такой вопрос: "Представляет ли опасность для молодого поколения казахстанцев такая пропаганда ЛГБТ"? И почти 7 из 10 видят тот или иной уровень опасности такой пропаганды для подрастающих поколений. При этом каждый четвертый, обратите внимание, говорит о высокой степени опасности. То есть мы приходим к выводу, что все-таки страхи и опасения в обществе по этой теме есть. Подавляющее большинство, то есть более 80% (респондентов. – Прим. ред.) выступают с поддержкой позиций о необходимости противодействия такой пропаганде и принятия соответствующего закона", – добавила она.

Отчет о проведенном исследовании передан авторами исследования в уполномоченные органы и Парламент РК для учета в работе по обеспечению защиты прав и благополучия детей.

Ожидается, что общественная дискуссия по данному вопросу продолжится в стенах Парламента РК в сентябре 2025 года.

2 августа 2025 года министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева озвучила позицию ведомства относительно петиции против пропаганды ЛГБТ. Документ призывает защитить и оградить подростков и детей от пропаганды и культивирования нетрадиционных сексуальных отношений.