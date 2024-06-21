Петицию против пропаганды ЛГБТ обсуждают в Казахстане

В Астане началось заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ. Участники рабочей группы поделились своим видением с корреспондентом Zakon.kz.

В заседании рабочей группы принимают участие представители государственных органов, депутаты Мажилиса, общественники, а также автор петиции Багила Балтабаева.

"То, что петиция так быстро набрала так много голосов, это тоже показатель. Число ЛГБТ-организаций из года в год увеличивается. Митинг, который в 2016 году был организован 5-6 женщинами, в 2020 году уже вырос в большой парад, который способен собрать 5 тыс. человек. Если бы они на самом деле поднимали права женщин и детей, не было бы никаких слов и претензий. Но лозунги, которые они выкрикивают на митингах, не соответствуют их действиям", – сказала Багила Балтабаева.

Своим видением поделились депутаты Мажилиса Даулет Мукаев и Ринат Заитов. Оба они выступают за запрет пропаганды ЛГБТ. Более того, последний считает, что законодательно нужно запретить пропаганду ЛГБТ.

"Мы на стороне инициаторов петиции, так как я еще до прихода в Мажилис говорил о необходимости запрета пропаганды ЛГБТ. Остаемся при своем мнении. Мое личное мнение – мы должны запретить", – сказал Ринат Заитов.

Не так категорична их коллега – депутат Ирина Смирнова.

"Надо понимать, что такое пропаганда. Что значит ЛГБТ? ЛГБТ – это люди, которые живут с нетрадиционной ориентацией. Я начала искать, есть ли у нас слово "пропаганда" в законодательстве. Оказалось, у нас нет объяснения этому слову. Я не вижу, чтобы у нас кто-то пропагандировал ЛГБТ. Кто-то живет своим образом, не рассказывая никому свои особенности. По-моему, никто и не пропагандирует… Нужно понять, о какой пропаганде идет речь, о чем идет речь. Запретить людей этих? Мы не можем. Они такие же наши сограждане. Они тоже обладают правами и свободами. В Конституции сказано, что наши права не зависят от нашей национальности, пола, возраста и так далее. Поэтому нужно просто разобраться. Но так как народ поднимает этот вопрос, значит, в этом есть вопрос. Я лично не вижу в этом проблемы, что у нас есть люди нетрадиционной ориентации. Но я бы не хотела пропаганды этого. Нужно послушать, что хотят люди", – сказала она.

Директор Института актуальной политики Сергей Конавалов считает, что государство должно отходить от репрессивных методов работы.

"Запретить пропаганду чего-то, когда у нас диджитал-поколение выросло и они находятся в цифровом обществе и могут видеть, что происходит, и им запретить что-то невозможно, а мы только будем вредить своему имиджу как страны, которая стремится проводить политические реформы и демократию. Я рад, с другой стороны, что мнение НПО спрашивают, что такой механизм, как петиция, есть, – это хорошо, но все-таки государство должно отходить от репрессивных методов работы. Должна быть открытость, умная дипломатия не только вовне, но и внутри страны", – сказал он.

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