Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Петицию против пропаганды ЛГБТ обсуждают в Казахстане

Петицию против пропаганды ЛГБТ обсуждают в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:09 Фото: Zakon.kz
В Астане началось заседание рабочей группы по обсуждению петиции против пропаганды ЛГБТ. Участники рабочей группы поделились своим видением с корреспондентом Zakon.kz.

В заседании рабочей группы принимают участие представители государственных органов, депутаты Мажилиса, общественники, а также автор петиции Багила Балтабаева.

"То, что петиция так быстро набрала так много голосов, это тоже показатель. Число ЛГБТ-организаций из года в год увеличивается. Митинг, который в 2016 году был организован 5-6 женщинами, в 2020 году уже вырос в большой парад, который способен собрать 5 тыс. человек. Если бы они на самом деле поднимали права женщин и детей, не было бы никаких слов и претензий. Но лозунги, которые они выкрикивают на митингах, не соответствуют их действиям", – сказала Багила Балтабаева.

Своим видением поделились депутаты Мажилиса Даулет Мукаев и Ринат Заитов. Оба они выступают за запрет пропаганды ЛГБТ. Более того, последний считает, что законодательно нужно запретить пропаганду ЛГБТ.

"Мы на стороне инициаторов петиции, так как я еще до прихода в Мажилис говорил о необходимости запрета пропаганды ЛГБТ. Остаемся при своем мнении. Мое личное мнение – мы должны запретить", – сказал Ринат Заитов.

Не так категорична их коллега – депутат Ирина Смирнова.

"Надо понимать, что такое пропаганда. Что значит ЛГБТ? ЛГБТ – это люди, которые живут с нетрадиционной ориентацией. Я начала искать, есть ли у нас слово "пропаганда" в законодательстве. Оказалось, у нас нет объяснения этому слову. Я не вижу, чтобы у нас кто-то пропагандировал ЛГБТ. Кто-то живет своим образом, не рассказывая никому свои особенности. По-моему, никто и не пропагандирует… Нужно понять, о какой пропаганде идет речь, о чем идет речь. Запретить людей этих? Мы не можем. Они такие же наши сограждане. Они тоже обладают правами и свободами. В Конституции сказано, что наши права не зависят от нашей национальности, пола, возраста и так далее. Поэтому нужно просто разобраться. Но так как народ поднимает этот вопрос, значит, в этом есть вопрос. Я лично не вижу в этом проблемы, что у нас есть люди нетрадиционной ориентации. Но я бы не хотела пропаганды этого. Нужно послушать, что хотят люди", – сказала она.

Директор Института актуальной политики Сергей Конавалов считает, что государство должно отходить от репрессивных методов работы.

"Запретить пропаганду чего-то, когда у нас диджитал-поколение выросло и они находятся в цифровом обществе и могут видеть, что происходит, и им запретить что-то невозможно, а мы только будем вредить своему имиджу как страны, которая стремится проводить политические реформы и демократию. Я рад, с другой стороны, что мнение НПО спрашивают, что такой механизм, как петиция, есть, – это хорошо, но все-таки государство должно отходить от репрессивных методов работы. Должна быть открытость, умная дипломатия не только вовне, но и внутри страны", – сказал он.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:09
Петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов
, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 16:09

9 июня 2024 года стало известно, что петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс.

Читайте также

В двух районах Алматы временно отключат воду
В двух районах Алматы временно отключат воду
Обыкновенные герои
Мы не думали о награде - как Атыраускую область спасали от паводков
время, петиция, Казахстан
Как в шахматах: Шаккалиев о рассмотрении петиции по возврату прежнего часового пояса в Казахстане
Мадина Мамырханова
Казахстан 2024 год Петиции
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: