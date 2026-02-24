Аэропорт Астаны с 15 апреля изменит режим работы
Международный аэропорт Астаны выступил с важным заявлением о проведении плановых ремонтных работ на взлетно-посадочной полосе в период с 15 апреля по 31 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно уведомлению воздушной гавани, в указанный период взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта ежедневно с 10:00 до 18:00 местного времени.
"Работы носят плановый характер и направлены на поддержание аэродромной инфраструктуры и светосигнального оборудования в эксплуатационном состоянии, а также на повышение надежности и безопасности полетов".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны
Далее идет уточнение: на период проведения работ все регулярные международные и внутренние рейсы, выполняемые в указанный временной интервал, перенесены на более раннее или более позднее время суток.
Также отмечено, что все корректировки в расписании заблаговременно согласованы с авиакомпаниями и уполномоченными государственными органами.
"Аэропорт продолжит работу в штатном режиме вне периода временных ограничений".Пресс-служба Международного аэропорта Астаны
