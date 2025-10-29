Национальная археологическая служба появится в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект

Депутаты Мажилиса 29 октября 2025 года одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов напомнил, что на заседании Национального курултая глава государства дал ряд конкретных поручений, а законопроект является реализацией этих поручений.

Среди проблем, на решение которых направлены поправки, он упомянул неэффективность системы лицензирования, хаос в археологических данных, отсутствие единого научного центра и системы хранения массовых археологических находок, сохранение археологических объектов после раскопок, а также незаконные раскопки.

"Сегодня государство не имеет полной информации: кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно – кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, сейчас нет учреждения, которое бы научно координировало археологические работы. Поэтому депутат предлагает создать Национальную археологическую службу на базе Института археологии им. Алкея Маргулана.

"Мы теряем не только памятники, но и ценные артефакты, которые попадают за границу и продаются на "черном рынке". Часто их находят с помощью металлоискателей. Законопроект вводит прямой запрет на использование металлоискателей и подобных устройств без лицензии. Это шаг к защите исторического наследия от разграбления", – отметил Аймагамбетов.

Законопроектом также предлагается:

включение охранных зон памятников в земельный кадастр;

ужесточение ответственности;

работа местных инспекций по охране наследия.

