#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
535.83
624.94
6.69
Общество

Национальная археологическая служба появится в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект

Археологи, археология, археологические раскопки, раскопки, археологические находки, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 12:11 Фото: Zakon.kz
Депутаты Мажилиса 29 октября 2025 года одобрили в первом чтении поправки в законодательство по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов напомнил, что на заседании Национального курултая глава государства дал ряд конкретных поручений, а законопроект является реализацией этих поручений.

Среди проблем, на решение которых направлены поправки, он упомянул неэффективность системы лицензирования, хаос в археологических данных, отсутствие единого научного центра и системы хранения массовых археологических находок, сохранение археологических объектов после раскопок, а также незаконные раскопки.

"Сегодня государство не имеет полной информации: кто, где и какие раскопки проводит, что найдено, соблюдены ли научные методики. Даже список памятников рассеян по 42 разным реестрам. Отчеты по раскопкам не сдаются, учет артефактов ведется частично. Из-за этого одни памятники изучаются многократно, а другие разрушаются без внимания. Мы прекращаем эту беспорядочность и создаем цифровую систему археологических работ, где будет все видно – кто и где копает, что найдено, а также отчеты, паспорта памятников, список археологов", – сказал Аймагамбетов.

По его словам, сейчас нет учреждения, которое бы научно координировало археологические работы. Поэтому депутат предлагает создать Национальную археологическую службу на базе Института археологии им. Алкея Маргулана.

"Мы теряем не только памятники, но и ценные артефакты, которые попадают за границу и продаются на "черном рынке". Часто их находят с помощью металлоискателей. Законопроект вводит прямой запрет на использование металлоискателей и подобных устройств без лицензии. Это шаг к защите исторического наследия от разграбления", – отметил Аймагамбетов.

Законопроектом также предлагается:

  • включение охранных зон памятников в земельный кадастр;
  • ужесточение ответственности;
  • работа местных инспекций по охране наследия.

Ранее мы писали, что в Казахстане планируют наказывать за незаконное использование металлоискателей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект
20:38, 23 ноября 2022
Агломерации появятся в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект
Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров
11:33, 22 января 2025
Мажилис одобрил законопроект по вопросам определения страны происхождения товаров
Мажилис одобрил законопроект по общественным объединениям
13:42, 08 ноября 2023
Мажилис одобрил законопроект по общественным объединениям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: