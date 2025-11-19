В Казахстане будет создана новая информационная система по археологическим работам

Депутаты Мажилиса 19 ноября 2025 года во втором чтении одобрили законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроектом предусматриваются меры, направленные на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии.

Основные положения законопроекта предусматривают:

изменение системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия и пересмотр квалификационных требований к выдаче новых видов лицензий;

функционирование Национальной археологической службы и определение ее компетенций для координации археологических работ и научно-консультационной, информационно-аналитической поддержки лиц, осуществляющих археологические работы;

создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для аккумулирования всех сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;

уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы об объектах историко-культурного наследия;

урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологического материала;

создание Государственного фонда и Национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для централизованного сбора, локализации и хранения массовых археологических находок и материалов.

В ходе работы над законопроектом депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан внесен ряд содержательных и редакционных поправок, направленных на его уточнение и совершенствование археологической деятельности. В частности, предложено:

разделить археологические работы на внеплановые (превентивные) и плановые археологические работы с учетом их специфики и механизма финансирования;

определить единый порядок деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;

урегулировать порядок использования технических средств при проведении археологических работ;

определять охранные зоны для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ и другие.

Вышеуказанные изменения и дополнения позволят усовершенствовать законодательство в области археологии.

"Также в целях защиты прав детей в законопроекте предусмотрены нормы по регулированию деятельности организаций дополнительного образования по предоставлению образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних. Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках проекта закона, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", – говорится в документе.

Ранее депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили законопроект по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции.