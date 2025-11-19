#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Общество

В Казахстане будет создана новая информационная система по археологическим работам

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 14:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 19 ноября 2025 года во втором чтении одобрили законопроект по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и направили его в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что законопроектом предусматриваются меры, направленные на совершенствование законодательства по охране и использованию объектов историко-культурного наследия в сфере археологии.

Основные положения законопроекта предусматривают:

  • изменение системы лицензирования деятельности в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия и пересмотр квалификационных требований к выдаче новых видов лицензий;
  • функционирование Национальной археологической службы и определение ее компетенций для координации археологических работ и научно-консультационной, информационно-аналитической поддержки лиц, осуществляющих археологические работы;
  • создание Единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам для аккумулирования всех сведений об объектах историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ;
  • уточнение порядка предоставления земельных участков с учетом заключения историко-культурной экспертизы об объектах историко-культурного наследия;
  • урегулирование порядка передачи, хранения и использования археологических находок и археологического материала;
  • создание Государственного фонда и Национального депозитария массовых археологических находок и археологических материалов для централизованного сбора, локализации и хранения массовых археологических находок и материалов.

В ходе работы над законопроектом депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан внесен ряд содержательных и редакционных поправок, направленных на его уточнение и совершенствование археологической деятельности. В частности, предложено:

  • разделить археологические работы на внеплановые (превентивные) и плановые археологические работы с учетом их специфики и механизма финансирования;
  • определить единый порядок деятельности действующих организаций по охране и использованию объектов историко-культурного наследия;
  • урегулировать порядок использования технических средств при проведении археологических работ;
  • определять охранные зоны для объектов историко-культурного наследия, выявленных в ходе археологических работ и другие.

Вышеуказанные изменения и дополнения позволят усовершенствовать законодательство в области археологии.

"Также в целях защиты прав детей в законопроекте предусмотрены нормы по регулированию деятельности организаций дополнительного образования по предоставлению образовательно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних. Учитывая расширение сферы вопросов, рассматриваемых в рамках проекта закона, депутатами внесено предложение по изменению заголовка законопроекта на: "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны объектов историко-культурного наследия и образовательно-оздоровительных услуг", – говорится в документе.

Ранее депутаты Мажилиса во втором чтении одобрили законопроект по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова
15:00, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Айдарбека Сапарова
Национальная археологическая служба появится в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект
12:11, 29 октября 2025
Национальная археологическая служба появится в Казахстане – Мажилис одобрил законопроект
Мажилис одобрил поправки, снимающие часть антикоррупционных ограничений
13:50, Сегодня
Мажилис одобрил поправки, снимающие часть антикоррупционных ограничений
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: