Людям предлагают легализовать смартфоны за деньги: что говорят в Минцифры

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 29 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможность легализовать незаконно ввезенные смартфоны, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным СМИ, казахстанцам начали предлагать услуги по верификации нелегально завезенных в страну смартфонов за деньги.

"На самом деле, даже если кто-то такое предлагает сейчас, когда мы все это оцифровываем, у нас появляется понятие реестр телефонных номеров и реестр владельцев этих телефонных номеров или мобильных телефонов. И если мы будем наблюдать, что по одному ИИН существует большее количество номеров либо телефонов, то в рамках анализа это можно выявлять", – заверил Мун.

Он напомнил, что уже в ближайшем будущем будут внедряться соответствующие процедуры биометрии.

"С нашей стороны с помощью аналитики и цифровизации это все будет возможно выявлять, поэтому я бы не советовал идти по такому пути, если кто-то предлагает такие услуги. Надо заранее проверять, не зарегистрирован ли он на ком-то", – добавил вице-министр.

Недавно мы писали, что в Казахстане начали блокировать смартфоны, которые официально не верифицированы.