В Казахстане увеличат количество сервис-центров по регистрации смартфонов

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 12 ноября в кулуарах Мажилиса прокомментировал актуальность обязанности казахстанцев регистрировать свои смартфоны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, основной причиной такого нововведения было обеспечение информационной безопасности.

"В первую очередь все делается для того, чтобы в страну не завозили телефоны, которые не будут регистрироваться. Это связано с безопасностью, мошенничеством. Каждый телефон может быть использован для чего-то плохого. Кроме того, не доплачивались какие-то налоги", – сказал Мун.

По его мнению, сервис по регистрации смартфонов работает достаточно эффективно.

"Первое время был наплыв, потому что сервис только начал работать. Мы ожидаем, что таких сервисов будет появляться больше, чтобы у людей был выбор", – добавил вице-министр.

