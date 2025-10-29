#АЭС в Казахстане
Общество

В Казахстане введут ответственность за дипфейки

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 12:26 Фото: unsplash
Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 29 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса подтвердил введение ответственности за так называемые дипфейки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, при создании продуктов при помощи искусственного интеллекта необходимо предупреждать потребителей об этом.

"Ответственность за дипфейки будет. Мы в самом законе об ИИ прописываем нормы, которые говорят, что если вы реализуете продукты, связанные с использованием ИИ, потребитель должен понимать, что с ним разговаривает ИИ", – объяснил Мун.

Он отметил, что ответственность будет прописана в законодательстве.

"Наказание, нормы, связанные с административной ответственностью, это будет прописываться в законодательстве. Мы входим в соответствующую рабочую группу", – добавил вице-министр.

Сегодня мы писали, что пока все поправки Сената в законы об ИИ носят лишь уточняющий характер.

Азамат Сыздыкбаев
