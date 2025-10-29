В Казахстане введут ответственность за дипфейки

Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун 29 октября 2025 года в кулуарах Мажилиса подтвердил введение ответственности за так называемые дипфейки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, при создании продуктов при помощи искусственного интеллекта необходимо предупреждать потребителей об этом.

"Ответственность за дипфейки будет. Мы в самом законе об ИИ прописываем нормы, которые говорят, что если вы реализуете продукты, связанные с использованием ИИ, потребитель должен понимать, что с ним разговаривает ИИ", – объяснил Мун.

Он отметил, что ответственность будет прописана в законодательстве.

"Наказание, нормы, связанные с административной ответственностью, это будет прописываться в законодательстве. Мы входим в соответствующую рабочую группу", – добавил вице-министр.

Сегодня мы писали, что пока все поправки Сената в законы об ИИ носят лишь уточняющий характер.