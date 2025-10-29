В Мажилисе разъяснили суть поправок о запрете пропаганды ЛГБТ

Депутат Мажилиса Ирина Смирнова в кулуарах 29 октября 2025 года заявила, что новые поправки направлены не против людей с иной ориентацией, а на ограничение распространения материалов с элементами пропаганды ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Ирина Смирнова отметила, что каждый может использовать в своей жизни то, что он считает нужным, кроме педофилии, безусловно.

"Но не нужно этой пропаганды. Вы не видели, а я видела книги, которые находятся в библиотеке, где пропагандируется ЛГБТ, где принц влюбляется в принца, два мальчика, такого полно. Есть мультфильмы, которые разрешаются к показу, есть журналы, комиксы, где все это пропагандируется на самом деле", – пояснила она.

По ее словам, такие фильмы и книги в случае принятия поправок будут маркироваться.

Ранее депутат Наталья Дементьева пояснила, что поправка подразумевает запрет на пропаганду в социальных сетях, в кинофильмах, рекламе.