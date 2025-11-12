#АЭС в Казахстане
Общество

Мажилис принял поправки по запрету пропаганды ЛГБТ

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2025 12:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Мажилиса 12 ноября 2025 года во втором чтении приняли поправки в части запрета на пропаганду ЛГБТ, передает корреспондент Zakon.kz.

Поправки содержатся в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела" и затрагивают девять ключевых законов, включая законы о правах ребенка, рекламе, связи, культуре, образовании, кинематографии, масс-медиа.

"В связи с возрастающей озабоченностью общества вопросами защиты детей и подростков от негативного контента в цифровом пространстве в законопроект были внесены поправки, запрещающие пропаганду педофилии и нетрадиционной ориентации в публичном пространстве. Мы видим, что дети и подростки ежедневно сталкиваются в интернете с информацией, способной негативно повлиять на их представления о семье, нравственности и будущем. Защита сознания подрастающего поколения от противоправного контента – это вопрос их безопасности и психического здоровья", – сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Он напомнил, что в прошлом году петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!" собрала необходимые 50 тысяч подписей для официального рассмотрения. По итогам петиции Национальный фонд содействия процветанию провел широкое исследование, которое резюмирует, что легитимизация и пропаганда нетрадиционных отношений способны подорвать чувства стабильности и ясности у подрастающего поколения.

"Вводится четкое определение "пропаганды нетрадиционной ориентации" и ограничение на ее размещение в масс-медиа, на онлайн-платформах и в телекоммуникационных сетях. Данные нормы являются консолидированным решением правительства, экспертного и гражданского сообщества. Кстати, Казахстан не является первопроходцем в данном вопросе. Аналогичные нормы действуют в ряде стран, таких как Венгрия, Болгария, Литва, Польша, Кыргызстан и Россия. Кроме того, Верховный суд США поддержал позицию президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам указывать в паспорте пол, отличающийся от биологического. Это еще раз доказывает, что даже толерантная Америка не идет против законов матери природы", – считает депутат.

Он отметил, что международные стандарты по правам детей содержат аналогичные требования. Статья 17 Конвенции ООН обязывает государства принимать меры по защите ребенка от информации и материалов, наносящих вред его благополучию, в том числе в онлайн-среде.

"Важно подчеркнуть: речь не идет о "запретах" или "отмене" людей, принадлежащих к сообществу ЛГБТ. Никто не ограничивает их личные права. Вводимые нормы устанавливают рамки публичного распространения такой информации, что соответствует общепринятой международной практике", – добавил Бейсенбаев.

Ранее рабочая группа Мажилиса 28 октября 2025 года рассмотрела и поддержала норму о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии.

Азамат Сыздыкбаев
