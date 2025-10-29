#АЭС в Казахстане
Общество

Идентифицируют человека и номер машины: новые камеры появились на улицах Астаны

Камеры видеонаблюдения, камера видеонаблюдения, видеонаблюдение, камеры Сергек, камера Сергек, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 14:14 Фото: Zakon.kz
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с населением 29 октября 2025 года рассказал о возможностях новых видеокамер, которые устанавливают на улицах столицы, передает корреспондент Zakon.kz.

Женис Касымбек заверил, что все камеры "Сергек" в городе работают.

"Компания из Эмиратов – у них консорциум, они вместе работают. Головная в этом консорциуме компания Presight, это G-42 (мажоритарный акционер), крупная компания. "Сергек" продолжает работу вместе с ним. Дополнительно в этом году 22 тыс. камер должно быть установлено и большая часть уже установлена. Объем инвестиций – 53 млрд, который вкладывает этот консорциум. В основном, это деньки Presight, в город", – заявил аким.

Он назвал особенность новых видеокамер.

"Это не просто камеры видеофиксации. Это камеры, которые позволяют делать глубокую аналитику, то есть они идентифицируют уже человека, номер машины, другие вещи. Раньше камеры просто фиксировали, и не всегда мы могли по данным этих камер до конца получить информацию", – добавил градоначальник.

Ранее Женис Касымбек рассказал, когда в Астане решится проблема пробок.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
